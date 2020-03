Salvati: ” Bisogna stare assolutamente a casa per il bene di tutti”

Ancora un appello del Sindaco di Scafati, il Dottor Salvati che insiste giustamente con un punto importante: Restate a casa ed inoltre attraverso i social parla delle ultime notizie sul maledetto caso del Covid-19:

Carissimi concittadini, nell’augurare una buona domenica a tutti, vi rinnovo l’appello a restare in casa, a non uscire se non per motivi strettamente indispensabili. Il Coronavirus, questo nostro nemico invisibile, continua a diffondersi. L’unico modo che abbiamo per constrastarlo è stare a casa per impedirgli di alimentarsi, di trasmettersi da un individuo all’altro. Io sono in contatto con la Protezione civile regionale, il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno, i medici di base e le forze dell’ordine per monitorare la situazione sul nostro territorio. Ad oggi vi confermo che abbiamo un nuovo caso di positività, il sesto. La persona in questione, che si trova in quarantena domiciliare in buone condizioni, non ha avuto alcun contatto con l’anziana di Casalpusterlengo (la nostra prima contagiata) nè con gli altri suoi familiari, risultati poi positivi. Ha contratto il virus perchè ha avuto contatti stretti con una persona residente in un altro comune, risultata positiva. Anche in questo caso le autorità sanitarie competenti hanno già attivato tutti i protocolli previsti. Dobbiamo stare tranquilli e continuare a rispettare le regole del Governo e della Regione Campania. Questa emergenza va affrontata con maturità e senso di responsabilità. Bisogna stare assolutamente a casa per il bene di tutti.