Scafati, continuano gli interventi di pulizia delle strade

Continuano gli interventi di lavaggio ed igienizzazione delle strade che stanno interessando gran parte del territorio. Abbiamo suddiviso scafati in 4 macro aree che ciclicamene A.C.S.E. sta provvedendo a pulire. Stanotte e stamattina gli interventi hanno interessato Via M. D’Ungheria, Corso Nazionale, Via G. Vitiello, Via F. Cozzolino, via L. Sicignano, Via Marconi, Via Buccino, Via G. XXIII, Via P. Vitiello, T.sa Iorio, Via Diaz, Via Oberdan, Via Melchiade, Via Roma, Via D. Alighieri, Via Budi, Via F.Faiella, Piazza V. Veneto, Via C. Battisti, Via De Gasperi, Corso Trieste, Via L. sturzo, Via P. Togliatti , Via Fiume, Via N. Sauro.

Sarà inoltre effettuata la sanificazione dell’ASL il giorno 27 marzo a partire dalle ore 20.00 che interesserà tutta la città. Facciamo ancora appello al buon senso di tutti affinché ci aiutiate a mantenere le strade pulite, rispettando scrupolosamente le regole della raccolta differenziata ed il calendario per il conferimento dei rifiuti, soprattutto considerando la grave emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Ringrazio per la collaborazione e l’impegno la dott.ssa Daniela Ugliano consigliere delegato all’ambiente.

E, mi raccomando, restiamo tutti a casa!!!

Fonte e Foto Facebook Sindaco Salvati