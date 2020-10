Scafati, la nota del Sindaco Salvati ai cittadini, il primo cittadino ha parlato sui social:

Cari Cittadini questa sera in Campania ci sono 3103 positivi di cui 2861 asintomatici e 242 con sintomi mentre a Scafati ci sono 0 positivi. Ringrazio tutti voi per i sacrifici che state facendo insieme alle istituzioni per difendere le fasce deboli e scongiurare il rischio di gravi conseguenze per loro. Il mio pensiero va a tutti coloro che stanno vivendo questo momento difficile: ai positivi, alle loro famiglie, ai commercianti, alle attività produttive e a coloro che vivono gli effetti della crisi determinata dal covid e stiamo cercando di trovare soluzioni per venire incontro alle loro esigenze. Sul fronte delle Usca abbiamo quasi ultimato i lavori al Polverificio che presto ospiterà i 7 medici che dovranno seguire i positivi domiciliati ed eseguire i tamponi.