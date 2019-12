Scafati, previsioni del tempo per sabato

Oggi venerdi 27 dicembre 2019, il molte zone della Regione Campania, si e’ registrata una bella giornata di sole sul gran parte della regione, le temperature in ribasso, come da copione delle previsioni degli esperti, in assenza di precipitazioni e vento forte, si e’ assistito ad uno scenario decisamente clemente , unico neo il freddo, ma le temperature che sono in media con il periodo dell’anno.

Domani, sabato 28 dicembre 2019, nella zona interessata e secondo il parere degli esperti,dei maggiori portali nazionali sul meteo, si dovrebbe vivere una giornata molto simile a quella di oggi, con il sole protagonista della mattinata, e qualche nuvola nel pomeriggio e con le temperature basse, infatti si dovrebbe assistere ad una forbice di temperature tra i 3 e 9 gradi, occhio anche ai venti che dovrebbero essere moderati e deboli, insomma si sta parlando del freddo che dovrebbe abbracciare l’Italia per la prima volta in questo inverno e questo potrebbe iniziare ad essere un segnale. Seguiranno aggioramenti.