Somma Vesuviana, news dal mondo della scuola, importante tavolo tecnico, lo ha annunciato il Sindaco Salvatore Di Sarno:

Si è da poco conclusa la prima riunione del “tavolo tecnico permanente” insieme ai dirigenti scolastici, i vicari ed i vicepresidi dei nostri tre circoli didattici, con gli assessori Prisco ed Esposito e con la responsabile dell’Ufficio scuola. Preminente argomento dell’incontro: “organizzazione e coordinamento” per meglio avviare l’anno scolastico ‪2020-2021.

C’é molto da fare e da programmare per garantire ai nostri alunni l’inizio in sicurezza del nuovo anno scolastico, soprattutto dopo le innumerevoli problematiche causate dalla pandemia. Ci confronteremo e per il bene degli studenti e degli insegnanti lavoreremo in stretta sinergia.