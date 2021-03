Somma Vesuviana, notizia dal mondo della scuola

La nota del Sindaco Salvatore Di Sarno:

Sono felice di annunciare la partenza di nuovi lavori di riqualificazione delle scuole. Un grande risultato per l’intera comunità, soprattutto grazie al nostro progetto di edilizia scolastica per la costruzione della nuova scuola a Santa Maria del Pozzo che si è classificato sesto per la Campania ottenendo un finanziamento di ben 4.161.795,00 dalla Regione, a cui si aggiungono più di 1.000.000,00 dal GSE.

Un intervento importante che vede finalmente la scuola come priorità.