Somma Vesuviana, Sospensione Idrica, ecco le zone interessate e quando

La Gori avvisa per il giorno 11 febbraio dalle 10 alle 15 la sospensione idrica nelle seguenti strade:

VIA SAN SOSSIO, VIA MALATESTA, VIA MISCIO’, VIA PIZZONE CASSANTE, VIA SARNO, VIA MASSERIA CERCIELLO, VIA SANTA MARIA DEL POZZO, VIA SOMMA MARIGLIANO, VIA ROSANEA, VIA MULETTI, VIA MONTESANTO, VIA GIULIO CESARE, CORSO ITALIA, VIA DEI GERANI,VIA POMIGLIANO, VIA VIGNARIELLO, VIA MUSCIABUONO, VIA CAPITOLO, CORSO ITALIA, VIA DEI GERANI, VIA POMINTELLA, VIA SANTA ALOIA, VIA STARZA DELLA REGINA, VIA CUPA SANTA PATRIZIA, VIA SCOTOLA, VIA MASSERIA CHIONZO, VIA ZINGARIELLO, VIA ALLOCCA, VIA MARIGLIANO, VIA SABATINO LOPEZ, VIA GUIDO DE RUGGIERO, VIA VITTORIO VENETO, VIA CAMMARELLE, VIA SAN PIETRO, VIA SCIPPACHIUOVO, VIA CIMITERO, VIA SANTA CROCE, VIA MADAMA FILEPPA, VIA MERCATO VECCHIO, VIA SAN FILIPPO, VIA SANT’ANNA, VIA PIETRANGELO, VIA SOMMA, VIA DEL CENACOLO, VIA FORNARI, VIA CERCIELLO, VIA MICCO, VIA ALAIA, VIA TIRONE, VIA CONTE, VIA PENDINO, LOCALITA’ SANTA MARIA DEL POZZO, VIA SANTO SPIRITO, VIA ALAIA, VIA TIRONE, VIA CONTE E RELATIVE TRAVERSE.