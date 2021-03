Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è avvenuta alle 15 circa con epicentro nel Mar Adriatico, ed è stata avvertita in diverse città italiane. Il sisma è avvenuto a 5 chilometri di profondità e a 90 chilometri dalla costa foggiana, in un punto situato tra il Gargano, quindi Puglia, e la parte meridionale della Croazia. La scossa è stata avvertita in Marche, Abruzzo, Campania e Lazio, oltre naturalmente alla succitata Puglia, luogo dove, ovviamente, la paura è stata maggiore.

Oltre a questa scossa ce ne sono state addirittura altre 9 di assestamento, ma non sono stati registrati danni a persone o cose.