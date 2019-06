Magia del Borgo a Pietramelara il 15,16 e 22 giugno.

comunicato stampa

“Il 15-16 e 22 giugno nel Borgo di Pietramelara si potrà vivere un emozionante viaggio nel Medioevo attraverso l’evento “Magia del Borgo” organizzato dall’amministrazione comunale grazie ad un finanziamento regionale per la realizzazione di “Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione del territorio”. L’evento nella sua prima edizione si svolgerà nel nucleo originario della Pietramelara Medievale e costituirà un volano per dare input alle potenzialità del territorio attraverso azioni di cooperazione e promozione che coinvolgeranno anche i borghi limitrofi. L’evento prenderà il via con la conferenza stampa che si terrà venerdì 7 giugno presso la “Sala degli Specchi” della Reggia di Caserta alle ore 10:30, il 12 giugno presso il Palazzo ducale del Comune di Pietramelara alle ore 15:30 ci sarà un convegno finalizzato alla valorizzazione dei borghi dal titolo “Conoscere e condividere per ri/attivare i borghi dismessi” che vedrà la partecipazione di numerosi docenti del DiARC dipartimento di Architettura della facoltà “Federico II” di Napoli, i presidenti degli Ordini professionali, della consigliera della regione Molise Micaela Fanelli e dell’assessore al Turismo della regione Campania, Corrado Matera. Sarà un momento per rivolgere l’attenzione ad un territorio costellato da borghi le cui valenze architettoniche e paesaggistiche possono essere il punto da cui partire per il rilancio del territorio anche da un punto di vista turistico.

Sabato 15 e domenica 16 saranno invece, i giorni centrali dell’evento in cui il viaggio nella storia che ha caratterizzato il nucleo medievale della cittadina sarà protagonista attraverso rievocazioni di battaglie, mestieri, spettacoli di falcneria, giochi danze e giullarate che allieteranno gli stands gastronomici, presso i quali si potranno gustare vini e ricette locali. La suggestiva atmosfera medievale farà da cornice a mostre e dimostrazioni di arte di vario genere e ai mercatini artigianali che prenderanno il via dalle ore 16:00.

Nelle due giornate, sarà inoltre proposta una “Passeggiata nei Borghi” che permetterà ai turisti di effettuare visite guidate con servizio navetta gratuito dei borghi della “Piana dei cinque castelli” per poi rientrare a Pietramelara dove numerose strutture proporranno menù in convenzione.

Sabato 22 giugno l’evento volgerà a termine con il “Palio dei Borghi” a cui prenderanno parte numerosi borghi che si contenderanno il titolo di “Borgo dei borghi” e rappresenterà il momento di aggregazione principale volto promuovere la condivisione delle esperienze utilizzando il gioco come strumento che abitui a pensare ad azioni di cooperazione tra i comuni anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. “