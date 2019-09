Premio Ambasciatore del Sorriso Sesta Edizione Memorial “Luigi Necco”. Importantissimi patrocini morali.

comunicato stampa

“Tantissimi patrocini morali per la Sesta Edizione del prestigioso “ Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso “Fondato dall’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli e organizzato Asssociazione Vesuvius in collaborazione con in Comune di Napoli Assessorato Cultura e Turismo. Ecco i patrocini morali:

“Esercito Italiano Comando Forze Sud, Unicef, Telethon , Regione Campania Diocesi di Napoli, diplomacy justiz O.N.U , Fondazione Città della Scienza, .IC.C.Spa, l’Associazione Ciro Vive, il Simposio delle Muse del Premio Penisola Sorrentina, i comuni di: Sorrento, Piano di Sorrento, Marigliano, , Saviano, San Giorgio a Cremano , Cercola ,Camposano, Visciano, Marigliano,Scisciano, Sant’ Anastasia , Brusciano , Mariglianella e Striano e L’Ordine dei Giornalisti della Campania. “Tutti hanno aderito al progetto socio-culturale dell’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli e dell ‘’Associazione Vesuvius. Attesi tante personalità istituzionali , eccellenze campane, artisti ,fotografri, giornalisti , operatori culturali e sociali. oltre a tanti ragazzi meno fortunati che si esibiranno sul palco e daranno dimostrazione dell’amore alla vita . Ricordiamo che la kermesse vuole rafforzare il sostegno attraverso la cultura verso le fasce deboli e lottare l’indifferenza . L’appuntamento è il 22 Settembre a partire dalle ore 18:00 nel Cortile del Maschio Angioino. “