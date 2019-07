Si è svolto nel privè di Greenpis a Bagnoli l’incontro tra lo scrittore Pino Imperatore e i soci dell’associazione “Parole sonore” per il firmacopie di “Allah, San Gennaro e i tre kamikaze”(Mondadori, 2017).

“Allah, San Gennaro e i tre kamikaze”, a distanza di due anni circa, viene ristampato negli Oscar bestsellers, collana che raccoglie i grandi autori del catalogo Mondadori.

Sui social si era già diffusa la notizia, accolta con grande entusiasmo dagli estimatori dell’ispettore Scapece, che “Aglio olio e assassino” (De Agostini Planeta, 2018) si era rivelato degno di un sequel; dunque, mentre Pino Imperatore continua il suo tour di presentazione di “Con tanto affetto ti ammazzerò”, i soci di Parole Sonore, associazione onlus fondata da Laura Scoteroni a marzo del 2019, si riunivano per selezionare i testi per il secondo ciclo di lettura. Inserito tra i cinque papabili, la scelta è caduta sul romanzo che definisce Napoli

città complessa, differente da ogni altra al mondo. Ed è molto pericolosa

e che associa nel titolo, suscitando una certa curiosità, uno dei 52 compatroni di Napoli a tre terroristi e alla divinità unica di una delle tre grandi religioni monoteiste.

La disponibilità dell’autore ad incontrare i soci per il rito del firmacopie ha rappresentato un momento di confronto tra Imperatore e i lettori, le indiscrezioni sui personaggi e le domande sull’equilibrato conflitto in cui vive la città di Partenope; l’incontro conferma -per chi ancora non conoscesse l’autore di “Benvenuti in Casa Esposito”- che Imperatore è uomo schietto, sensibile e impegnato su molti fronti, capace di trattare argomenti seri senza approssimazioni last minute e, al contempo, senza abbandonare la sua cifra stilistica, quella della scrittura comico-umoristica.

Un mélange che potrebbe risultare di gusto sgradevole se non venisse affidato alla talentuosa penna di uno degli eredi di Achille Campanile.

Per chi volesse recuperare il treno in corsa, i primi due romanzi della saga di Scapece verranno pubblicati in allegato al Sole 24 ore nelle date del 23 luglio e del 6 agosto.