Sabato 24 2 domenica 25 novembre alla piscina dello Sporting Club di Monterusciello, si è disputata la quinta edizione del Trofeo Flegreo, promosso dalla società Eventualmente-eventi & comunicazione di Luciano Cotena sotto la direzione tecnica di Francesco Vespe.

È stata una due giorni di gare con in vasca 750 atleti agonisti e 450 master; oltre cento società in rappresentanza di quasi tutte le regioni italiane, con nuotatori motivati a una settimana dai campionati italiani in vasca corta, naturale viatico dei mondiali che si terranno ad Hangzhou, in Cina, dall’11 al 16 dicembre. La competizione si è svolta in vasca corta, 25 metri, con un programma ricco di gare in tutte le specialità e categorie, dalla 9.30 fino alle 19.30 di sabato e domenica, con prove per i master e gli agonisti.

Per i master si sono psvolte le gare dei 50, 100 e 200 di tutti gli stili, 400 stile libero, 100 e 200 misti, staffetta 4×50 sl e 4×50 misti e mi-staffetta 4×50 sl e 4×50 misti (con squadre composte da due uomini e due donne); per gli agonisti invece le prove sulle distanze dei 50, 100 e 200 di tutti gli stili, 400 stile libero e 200 misti. Infatti sono stati tanti gli atleti che nella categoria agonisti hanno puntato a sondare il loro stato di forma in vista dei campionati italiani in vasca corta di Riccione del 30 novembre e del primo dicembre, campionati che qualificheranno ai mondiali in vasca corta in terra cinese, mentre per i master, le gare sono state valide come prima tappa del campionato italiano supermaster che andrà avanti con una serie di tappe a giugno del 2019.

Tante le regioni rappresentate in questo weekend, oltre alla Campania, che conta il maggior numero di partecipanti, sono state presenti la Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio, Molise e Abruzzo, per quello che si può definire come una sorta di campionato del centro sud, ma tante sono state le presenze importanti giunte anche dal nord. Tra le società coinvolte (oltre 50 sia tra gli agonisti sia tra i master) ci saranno ben 26 atleti dell’Insport rane rosse (società della Lombardia), molto nutrito anche il contingente di club come Centro Nuoto Lucano Savigi, Accademia del Nuoto Barletta e lo Swim project Venafro, mentre a livello campano si sono evidenziate le rappresentative dell’Assonuoto Caserta, Canottieri Napoli, Olimpic e Sporting Club Flegreo.

Questo Trofeo, ha messo in risalto nomi di giovani di sicuro interesse nazionale, tra i quali Noemi e Antonietta Cesarano, Angela D’Afiero, Martina Rossetti (Rane Rosse), Lara Buondonno.

Il team organizzativo intanto guarda al futuro: “Siamo già al lavoro – afferma il responsabile della società Eventualmente eventi & comunicazione, Luciano Cotena – per la prossima primavera, quando in una rinnovata piscina Scandone proporremo la quarta edizione del Grand Prix Città di Napoli, competizione che lo scorso anno ha visto il ritorno in gara a Napoli di Federica Pellegrini e il debutto partenopeo di Luca Dotto, oltre a tanti atleti big italiani che poi hanno vinto diverse medaglie ai campionati europei di Glasgow. Per il 2019 abbiamo in cantiere una serie di sorprese e di grandi nomi nazionali ed internazionali, che potranno testare il rinnovato impianto di Fuorigrotta in vista delle Universiadi, che andranno in scena qualche settimana dopo. Con questo potenziale, Napoli e la piscina Scandone si candidano per ospitare nell’immediato futuro un grande evento ufficiale di nuoto di caratura internazionale”