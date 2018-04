Juve Stabia, arriva il Monopoli delle Probabilita’ ed Imprevisti

Up-to-date soccer information here . Now downloading stats from the football data source.

Il Monopoli è volato sotto i riflettori per la Roboante vittoria contro il Catania. Una goleada storica che mise Ko gli uomini di Lucarelli in una maniera clamorosa. Giusto una settimana dopo,lo stesso Monopoli si fece mettere sotto dal Siracusa con una sconfitta senza appello. La sensazione è che il Monopoli può vincere e perdere contro qualsiasi squadra in questo torneo.

Domenica il Romeo Menti dovrà diventare un fattore determinante per il prossimo impegno della Juve Stabia. A Castellammare di Stabia arriva il Monopoli in questa sorte di play off anticipato. Chi vince può iniziare a pensare seriamente agli spareggi promozione. Un pareggio servirebbe di più ai ragazzi di Scienza che si stanno dimostrando squadra ostica e ben organizzata.

