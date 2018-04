Termina 1-1 il match tra Monopoli e Francavilla valido per la 36ma giornata del campionato nazionale di Lega Pro Gir. C. Primo tempo avaro di emozioni, da segnalare solo un’occasione per parte derivate entrambe da un calcio piazzato: prima Menegatti per il Monopoli è bravo a respingere la punizione calciata da Monaco, mentre in pieno recupero è Albertazzi a parare un calcio di punizione calciato da Donnarumma. Nel secondo tempo il Monopoli appare più aggressivo e diventa padrone del campo. La pressione dei biancoverdi porta a un rigore a proprio favore al 22mo della ripresa, a causa di un fallo di mano di Pino: trasforma il penalty Genchi entrato da pochi minuti al posto di Sarao. Genchi ha la palla per il raddoppio pochi minuti dopo, ma il suo tiro termina di poco alto. Quando ormai il Monopoli sembrava avere il pieno controllo del match arriva il gol del pareggio di Partipilo al minuto 40. Nel recupero Salvemini dalla linea di fondo serve un assist perfetto per Sounas, ma il tiro di quest’ultimo è debole e centrale e Albertazzi blocca il pallone a terra. A match concluso viene espulso Salvemini.

TABELLINO

S.S. MONOPOLI 1966: (3-4-1-2): 31 Menegatti; 14 Bei, 26 Ferrara, 3 Mercadante; 25 Longo(18’st 15 Mavretic), 20 Rota, 5 Scoppa, 17 Donnarumma; 13 Sounas; 18 Sarao(18’st 9 Genchi), 7 Salvemini. All.: Scienza. A disp.: 12 Bardini, 35 Gallitelli; 8 Zampa, 10 Minicucci, 11 Paolucci, 21 Tafa, 24 Russo, 27 Eleuteri, 29 Maselli.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): 1 Albertazzi; 30 Maccarrone, 2 De Toma, 35 Agostinone; 13 Pino, 8 Biason, 34 Monaco(1’st 7 Lugo Martinez), 28 Mastropietro(15’st 18 Di Nicola), 24 Triarico(30’st 33 Madonia); 11 Partipilo, 9 Anastasi(30’st 29 Parigi). All.: D’Agostino. A disp.: 12 Colonna, 31 Saloni; 5 Sbampato, 6 Demoleon, 10 Viola, 14 D’Amicis, 19 Arfaoui.

Arbitro: Andrea Mei di Pesaro. Assistenti: Lucia Abruzzese di Foggia e Paolo Laudato di Taranto.

Reti: 24′ rig. Genchi(M); 40’st Partipilo(F)

Ammoniti: Sounas, Ferrara, Mavretic(M); Biason, Triarico, Partipilo, Pino(V); Espulsi: Salvemini a fine match.

Note: recupero 2′ p.t., 4′ s.t.; angoli 9-1; campo in discrete condizioni; cielo sereno; divisa bianca per il Monopoli, verde fluo per il Francavilla. Spettatori totali 2082 di cui 944 abbonati e 133 da Francavilla Fontana.

