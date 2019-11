02 novembre 2019 in scena la 5a giornata di serie A1 maschile di pallanuoto

Pallanuoto 5a giornata: il big match, la finale scudetto delle ultime otto stagioni, va alla Pro Recco che, davanti alle telecamere di Waterpolo Channel, batte 11-9 l’AN Brescia.

Campioni d’Italia sempre avanti nel punteggio sul 6-3 all’inversione di campo e tre volte sul +5: 8-3 e 9-4 nel terzo periodo e 10-5 con il gol di Di Fulvio nel quarto.

Nel finale la reazione d’orgoglio dei lombardi che tornano sul +2 con Cannella (10-8) e capitan Christian Presciutti che sigla l’11-9 finale a trenta secondi dalla conclusione.

Oltre a Recco in testa a punteggio pieno alla classifica, resta solo la CC Ortigia, squadra rivelazione di questo inizio di stagione.

Il dream team siracusano sbanca anche il Foro Italico, batte 9-6 la Roma Nuoto risolvendo la partita nel terzo tempo e si mantiene in testa alla classifica con 15 punti.

Quasi all’ultimo respiro, al termine di una bella rimonta la RN Savona pareggia 13-13 in casa della Lazio Nuoto.

Tantissimi rimpianti per i biancocelesti tre volte sul +4: 10-6 e 11-7 nel terzo tempo e 12-8 nel quarto.

Poi la veemente rimonta dei biancorossi che si completa con la rete del 13-13 di Vuskovic a venti secondi dalla fine.

Impattano anche Campolongo Hospital RN Salerno e Genova Iren Quinto. Grossa occasione sprecata dai campani che nel secondo tempo conducono addirittura 7-2 dopo lo squillo di Fortunato.

Poi il ritorno che riequilibrano il punteggio con i gol in sequenza di Mugnaini, Bittarello e la tripletta di Giorgetti per il 7-7. Poi è sempre un botta e risposta tra Tomasic e Lindhout e nel teso finale tra Giorgetti, autore di una cinquina, e Michele Luongo per il 9-9 finale.

Stesso punteggio tra Pallanuoto Trieste e Sport Management. I mastini sprecano il +3 (7-4) dopo quattro minuti del terzo quarto. La rete del 9-9 è di Gogov a un minuto dal suono dell’ultima sirena.

Primo punto in campionato per la neopromossa Telimar che ferma sul 14-14 la RN Florentia. Gigliati, sotto 14-12 a due minuti dal termine, salvati negli ultimi novanta secondi dai gol i extraplayer di Razzi e Dani.

Nel derby il Circolo Nautico Posillipo supera la Canottieri Napoli.

Lo strappo decisivo dei rossoverdi, già avanti 5-2 dopo sedici minuti, nel quarto parziale con l’uno due firmato Massimo Di Martire e Saccoia nel penultimo minuto di gioco e che vale il 10-6 finale.

Giallorossi che restano all’ultimo posto con un punto, come la Telimar.

Risultati 5a giornata serie A1 Maschile:

Roma Nuoto-CC Ortigia 6-9

Lazio Nuoto-RN Savona 11-11

Campolongo Hospital RN Salerno-Iren Genova Quinto 9-9

AN Brescia-Pro Recco 9-11

RN Florentia-Telimar 14-14

Pallanuoto Trieste-Sport Management 9-9

CC Napoli-CN Posillipo 6-10

Classifica dopo la 5a giornata