Prima di arrivare a Pozzuoli, De Lucia ha indossato la maglia del Gladiator, in Serie D. Nella stagione precedente si è contraddistinto per la vittoria dei playoff nazionali, dove in semifinale ha parato un rigore decisivo contro l’Afragolese, risultando protagonista nella vittoria finale contro la Frattese.

Alto 1 metro e ottantacinque, dotato di un’ottima struttura fisica, molto abile nel gioco coi piedi, insieme a Di Mauro, De Lucia difenderà la porta della 1902.

Tutta la società, la città e la tifoseria danno un caloroso benvenuto nella casa del Diavolo ad Alessio De Lucia.

Area Stampa Puteolana 1902″