Si è conclusa anche la 19esima edizione della Maratonina di Sant’Antonio Abate, gara podistica sulla distanza di 10 km organizzata dalla ASD Antoniana Runners Club in collaborazione con il Team D’Aniello e Libertas Antoniana.

Una gara coinvolgente, sempre perfettamente organizzata, tanto che l’edizione dello scorso anno si è aggiudicata il premio “La Transenna” quale miglior gara podistica campana dell’anno.

Mille partecipanti ai nastri di partenza hanno beneficiato di una soleggiata giornata invernale e di temperature non troppo rigide.

Madrina della manifestazione, la campionessa di handbike Anna Grazia Turco.

Maratonina di Sant’Antonio Abate 2020, tante novità

Tante le novità previste per questa 19esima edizione:

Premio Memoriale Antonino Iaccarino

Prima edizione Scarpetta Day

Family Run

Premio moglie e marito.

Il podio

A conquistare la vittoria nella gara abatese è stato Giorgio Mario Nigro della Carmax Camaldolese che ha tagliato il traguardo in 32.42.00, seguito da due atleti della Podistica Il Laghetto: Akhal Hicham (33.18.45) e Zouioula Mohamed (33.21.20).

In campo femminile a tagliare per prima il traguardo è stata Hanane Janat, atleta della Finanza Sport Campania che ha chiuso la gara in 36.52.90. Alle spalle della Janat, battagliando tra loro, sono giunte Martina Amodio delle Stufe di Nerone (39.27.55) e Filomena Palomba del Running Club Napoli (39.48.15).

(Foto pagina Facebook evento)