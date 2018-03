IL 6 MARZO L’ARRIVO DEGLI STUDENTI OLANDESI CON IL GIRO TURISTICO IN PAESE

Perfezionare l’uso della lingua, scoprire culture diverse dalle nostre,imparare e fare nuove conoscenze. Far parte di uno scambio culturale alle scuole superiori è un valore aggiunto e sicuramente un’esperienza da ricordare per tutta la vita. Ancora una volta il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Floridia ha deciso di arricchire il suo programma didattico con progetti interculturali. Venticinque alunni delle classi quarte, infatti, dal 6 al 13 marzo ospiteranno altrettanti studenti del liceo “Etty Hillesum” di Deventer, cittadina olandese. Il progetto, come spiegato dalle responsabili, le professoresse Giuseppina Amenta e Simonetta Russo, vuole essere anche un forte stimolo culturale per alunni e famiglie, nonché un’occasione per mostrare le bellezze e le risorse del nostro territorio.

L’accoglienza prevede infatti un iniziale giro turistico in paese oltre ai balli e ai canti tipici che i docenti insieme gli alunni stanno meticolosamente preparando. Sono inserite nel programma anche le visite guidate a Siracusa, Noto e Taormina, perle della Sicilia orientale. Ad aprile, invece, i ruoli si invertiranno e i liceali floridiani saranno ospitati in terra olandese, in quello che senza dubbio rappresenterà un momento di crescita e di scambio.