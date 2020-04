Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto il consueto punto della situazione. Prima di illustrare le modalità di accesso ai contributi previsti dal piano socio-economico anticrisi, De Luca ha fatto una lunga premessa.

Regione Campania: La cosiddetta “Fase 2”

Il Governatore De Luca ha detto che potremo parlare della cosiddetta “Fase 2″ solo quando avremo il pieno controllo dell’epidemia.

“E’ del tutto evidente che siamo chiamati a fare un ulteriore sacrificio di due settimane. Rischiamo di perdere tutto per la nostra impazienza. Se manterremo comportamenti di grande responsabilità potremo iniziare a pensare alla Fase 2 tra fine Aprile/ inizio Maggio, ma con molta attenzione, in maniera graduale, e solo se avremo il pieno controllo dell’epidemia. Viceversa, saremo costretti a chiudere tutto e sarebbe davvero una tragedia”.

“Non torneremo ad una vita normale”

“Non torneremo ad una vita normale. Dovremo continuare ad indossare le mascherine. Alla fine del mese, dopo esser certi che avremmo una produzione sufficiente di mascherine, renderemo obbligatorio l’uso delle mascherine, così come ha fatto la Lombardia. Non lo abbiamo fatto subito perchè vogliamo prima esser certi che ci saranno mascherine per tutti”

Il Governatore ha spiegato che è previsto un piano di distribuzione di mascherine privilegiando chi è in prima linea e poi via via per tutti i cittadini campani. Inoltre, le mascherine saranno messe in vendita nei supermercati e nelle tabaccherie, ad un prezzo ridotto alla metà al fine di evitare qualsiasi forma di speculazione.

“Sarà una Pasqua che ricorderemo tutti, saranno giorni complicati, inutile nasconderlo!”

Chiarimenti sul piano socio-economico varato. “Pochi, maledetti e subiti”

Sulle pensioni – Le pensioni minime saranno portate a 1.000,00 nei mesi di Maggio e Giugno; 250.00o pensionati saranno i beneficiari. L’erogazione avverrà con le stesse modalità con cui l’INPS eroga mensilmente regolarmente la pensione.

– Le pensioni minime saranno portate a 1.000,00 nei mesi di Maggio e Giugno; 250.00o pensionati saranno i beneficiari. L’erogazione avverrà con le stesse modalità con cui l’INPS eroga mensilmente regolarmente la pensione. Bonus per le piccole aziende, ovvero quelle che nel 2019 hanno fatturato meno di 100.000,00 euro con meno di 10 dipendenti. Le domande per ottenere una tantum di €. 2.000,00 dovranno essere inviate online alla Regione Campania. Da martedì sul sito della Regione ci sarà tutta la modulistica. Ci sarà una settimana di tempo per inviare la domanda che può essere inviata dal titolare e/o anche da un commercialista o similare. Una volta fatti i dovuti accertamenti alla Camera di Commercio, il contributo di 2.000,00 euro verrà accreditato sull’IBAN indicato nella domanda.

ovvero quelle che nel 2019 hanno fatturato meno di 100.000,00 euro con meno di 10 dipendenti. Le domande per ottenere una tantum di €. 2.000,00 dovranno essere inviate online alla Regione Campania. Da martedì sul sito della Regione ci sarà tutta la modulistica. Ci sarà una settimana di tempo per inviare la domanda che può essere inviata dal titolare e/o anche da un commercialista o similare. Una volta fatti i dovuti accertamenti alla Camera di Commercio, il contributo di 2.000,00 euro verrà accreditato sull’IBAN indicato nella domanda. Bonus per professionisti e lavoratori autonomi – Una tantum di 1.000,00 euro (cumulabile con i 600,00 previsti dal piano nazionale) che abbiano fatturato meno di 35.000,00 euro nel 2019. Domanda da inviare online con firma digitale del richiedente. Stesso discorso per la modulistica che sarà disponibile dalla settimana prossima sul sito della Regione Campania.

– Una tantum di 1.000,00 euro (cumulabile con i 600,00 previsti dal piano nazionale) che abbiano fatturato meno di 35.000,00 euro nel 2019. Domanda da inviare online con firma digitale del richiedente. Stesso discorso per la modulistica che sarà disponibile dalla settimana prossima sul sito della Regione Campania. Per le aziende agricole bonus di 1.500,00 per i coltivatori agricoli fino a 5 dipendenti e di €. 2.000,00 per i coltivatori con più di 5 dipendenti. La domanda dovrà essere inviata tramite i CAA Centri Autorizzati Agricoli accreditati.

bonus di 1.500,00 per i coltivatori agricoli fino a 5 dipendenti e di €. 2.000,00 per i coltivatori con più di 5 dipendenti. La domanda dovrà essere inviata tramite i CAA Centri Autorizzati Agricoli accreditati. Per i lavoratori stagionali impegnati in attività alberghiere o extralberghiere previsto un contributo di 300.00 euro per quattro mensilità, da Marzo a Giugno.

Regione Campania, una rivoluzione antiburocatica

“Pagamenti da fine Aprile. Non so quali saranno i tempi del piano nazionale, i nostri tempi dovranno essere questi!” – ha detto Vincenzo De Luca, il Governatore della Regione Campania