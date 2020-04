Vincenzo De Luca: “Le videoconferenze producono mutazioni generiche”

Nel consueto comunicato di fine settimana, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è sempre più pungente.

“Quando provo a contattare interlocutori nazionali, ministri, la risposta è spesso la stessa:”Sono in videoconferenza”. Ormai abbiamo tutta l’Italia in videoconferenza. Tra qualche settimana avremo ministri geneticamente modificati. Ritengo che sarebbe più utile lavorare che fare videoconferenze”

Vincenzo De Luca: “Chi cerca di sporcare Napoli e la Campania, ora è in crisi di astinenza”

“Voglio trasmettere un messaggio di fiducia, di speranza. Abbiamo presentato un’immagine di regione, che è stata un modello, non solo di efficienza operativa e di concretezza amministrativa, ma anche di rigore dei nostri cittadini. Chi, a livello nazionale, cerca di sporcare l’immagine di Napoli, della Campania, è ora sono in crisi di astinenza. Non hanno molti argomenti per speculare”.

Il governatore ha ringraziato i suoi concittadini per il senso di responsabilità dimostrato nelle ultime settimane

“Se continueremo così, usciremo presto da questa tragedia, saremo probabilmente la prima regione d’Italia che potrà ricominciare a respirare, a ricominciare in un contesto di sicurezza”

Nel concludere il suo comunicato, il governatore ha espresso vicinanza alle famiglie che hanno subito la perdita di un familiare