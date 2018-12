Già domani è Serie A, inglesizzatasi con la pausa Natalizia spostata da Dicembre a Gennaio, è già il tempo del fatidico Boxing Day.

Già alle 12.30 c’è l’anticipo Frosinone-Milan dove Gattuso rischia il posto, come sempre; la pochezza tecnica dei frusinati metterà in difficoltà Higuain e compagni?

Intanto le due squadre rossoblù sarda e ligure si daranno battaglia; il Cagliari reduce da due sconfitte di fila con Napoli in casa e con la Lazio all’Olimpico il Genoa dalla bella vittoria a Marassi sull’Atalanta.

Si spera, sponda Cagliari, il recupero di Bomber Pavoletti orami assente da tempo; sicuri Srna (fascia destra) e Ceppitelli che dovrebbe far coppia con Romagna al centro della difesa; dubbi amletici sulla fascia sinistra dove il popolo rossoblù aspirerebbe a vedere il Croato Pajac che con Bradaric regista, Barella e Ionita dovrebbe reggere il centrocampo. In avanti Joao Pedro falso nove con Pavoletti e Farias. In porta Cragno.

Nel Genoa dell‘ex Commissario Tecnico Cesare Prandelli, all’esordio alla Sardegna Arena, conferma il portiere Radu a dispetto dell’ex Federico Marchetti, che tanto aveva impressionato la Serie A quando nel 2008 l’ex Presidente Cellino l’aveva scovato all’Albinoleffe.

Non si capisce, effettivamente, cosa sia successo al ragazzo di Bassano del Grappa; sembrava che la carriera, una volta arrivato alla Nazionale, dovesse impennarsi verso l’alto, poi il Mondiale 2010 in Sud Africa, invece dopo la Lazio, dal 2011 all’anno scorso in rosa, ecco quest’anno l’approdo al Genoa in sordina.

Ciò che rimane ancora in dubbio è la ragione per cui dal febbraio 2017 fu messo fuori rosa e mai reintegrato, solo Lotito potrebbe dare risposta a questa domanda.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Pajac/Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Farias.

Allenatore: Rolando Maran.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé.

Allenatore: Cesare Prandelli.