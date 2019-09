Cagliari-Hellas Verona, le formazioni, domani alle 18 alla Sardegna Arena si sfideranno sardi e veneti.

I rossoblù di Maran vengono dal 3 vittorie consecutive con Parma e Napoli in trasferta, Genoa in casa,

I veneti dal pareggio a reti inviolate del Bentegodi col l’Udinese 5 punti totali contro i 9 rossoblù e il clamoroso quarto posto in classica.

Nel Cagliari Cigarini dovrebbe riprendere il suo posto a centrocampo come Capitan Ceppitelli al centro della difesa, Pellegrini in fascia sinistra mentre Nainggolan è in dubbio ancora; certo il suo rientro a Roma contro i giallorossi della settimana prossima.

Dopo la vittoria al San Paolo, una gara che il Napoli avrebbe meritato di vincere per le occasioni da rete, per i due pali e le grandi parate di Olsen, come a Parma, in Sardegna l’entusiasmo si taglia a fette.

A Verona invece l'allenatore Juric non le manda a dire al suo bomber: "Pazzini ha segnato poco in A negli ultimi anni, non credo risolverà i problemi. Lo userò. Se sento che può darci qualcosa in più lo uso."

La Sardegna Arena presenterà il tutto esaurito, i pochi biglietti ancora disponibili stanno andando a ruba,

Ma ecco le parole del tecnico Maran durante la consueta conferenza stampa di presentazione del match:

“L’entusiasmo è una cosa sempre buona e la squadra ha spinto tanto in questi giorni e se i ragazzi si allenano così non c’è bisogno di fare il pompiere. Sappiamo che tutto passa attraverso il lavoro e l’entusiasmo è tutto carburante. I numeri del Verona sono buoni, i punti non rispecchiano quello che ha fatto finora, poi le squadre di Juric partono subito forte. È una squadra quadrata, difficile da incontrare. Non dobbiamo cullarci sui risultati ottenuti finora, dobbiamo essere consci che in ogni partita ci sono mille difficoltà da superare, e incontriamo un avversario che sta facendo molto bene. Non siamo mai attendisti, a volte incontriamo squadre che ti costringono ad abbassarti e lì bisogna saper cosa fare con ordine. Le frasi di circostanza non mi appartengono, sono convinto si allenare un gruppo di ragazzi che dimostra grande impegno e attaccamento, sapevo che sarebbero arrivati i risultati, anche quando la fiducia era un pò scemata, ma ora dobbiamo confermarci. Quando qualche settimana fa ho detto che adesso avremmo parlato di un’altra squadra rispetto a come eravamo allora, e l’ho detto perchè vedo i ragazzi sul campo e so cosa possono dare. Contro il Napoli abbiamo speso tanto e devo fare qualche valutazione, ci sono ancora più di 24 ore e un altro allenamento, vediamo domattina. A Catania e col Chievo siamo partiti bene, ma non guardo il passato. Guardo sempre in avanti, bisogna cercare sempre di ottenere il massimo, siamo consapevoli delle difficoltà e dobbiamo catalizzare le nostre energie nel nostro lavoro. Siamo ambiziosi ma dobbiamo lavorare sulle nostre potenzialità. Non sono ne preoccupato ne pensieroso. Cerco solo di essere obiettivo sull’importanza della gara di domani, servirà una gara perfetta e voglio che passi questo messaggio. Sarà una gara sporca, loro pressano tanto e dovremo essere consci di tutto questo. Radja è convocato ma non ha un grande minutaggio, ma mi auspico di dargli qualche minuto in campo.”

Cagliari (4-3-1-2) Olsen Cacciatore Ceppitelli Pisacane Pellegrini Nandez Cigarini Rog Castro Joao Pedro Simeone. All. Maran

Hellas Verona (3-4-2-1) Silvestri Kumbulla Rrahmani Gunter Faraoni Amrabat M.Veloso Lazovic Zaccagni Verre Stepinski All. Juric