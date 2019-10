Coppa Italia Serie C: Monopoli – Francavilla 3-2

Monopoli – Francavilla, valido come primo turno della Coppa Italia di serie C, termina con la vittoria dei padroni di casa per 3-2.

Match in salita per i biancoverdi, subito sotto al primo minuto per 1-0 grazie alla rete di Perez lesto ad approfittare di un pasticcio difensivo tra De Franco e Menegatti. Alla prima occasione il Monopoli trova il pareggio con una splendida punizione calciata da Salvemini. Si va al riposo sull’1-1.

Nel secondo tempo Monopoli più propositivo e al 19mo Salvemini viene abbattuto in area da Tchetchoua; l’arbitro Giaccaglia assegna quindi un calcio di rigore trasformato da Moreo. La reazione del Francavilla non si fa attendere e, dopo una traversa colpita da un cross deviato da Ferrara, si concretizza pochi minuti dopo con un altro calcio di rigore calciato da Vazquez con Menegatti che intuisce ma non riesce ad evitare che il pallone termini in rete.

La svolta della partita arriva al 35mo con l’espulsione per doppia ammonizione di Di Cosmo. Al 40mo percussione sulla fascia di Cuppone atterrato al limite dell’area da posizione molto defilata, sulla conseguente punizione Triarico calcia direttamente a rete rasoterra sul primo palo cogliendo impreparato Poluzzi che respinge ma quando il pallone ha ormai varcato la linea di porta.

Prossimo turno di coppa il 6 novembre contro il Catanzaro. Di seguito tabellino e photogallery del match

MONOPOLI – FRANCAVILLA 3-2, TABELLINO

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): 22 Menegatti; 6 Pecorini, 28 De Franco, 26 Ferrara(39’st 3 Mercadante); 21 Rota(1’st 10 Triarico), 9 Cuppone, 5 Arena, 18 Tuttisanti(23’st 4 Giorno), 30 Hadziosmanovic; 7 Salvemini(44’st 23 Fella), 25 Moreo(23’st 20 Carriero). All.: Scienza. A disp.: 1 Antonino, 12 Milli; 11 Mendicino, 15 Antonacci, 19 Mariano, 24 Nina, 33 Jefferson.

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO (3-5-2): 28 Poluzzi; 17 Caporale, 18 Marino, 15 Delvino; 19 Sparandeo(13’st 21 Nunzella), 26 Tchetchoua, 8 Bovo(13’st 4 Zenuni), 11 Mastropietro(37’st 16 Albertini), 2 Di Cosmo; 20 Puntoriere(13’st 9 Vazquez), 10 Perez(14’st 23 Marozzi). All.: Trocini. A disp.: 1 Sottoriva, 22 Costa; 5 Tiritiello, 6 Carella, 7 Gigliotti, 25 Calcagno, 27 Miccoli.

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Fabrizio Aniello Ricciardi e Antonio Marco Vitale di Ancona.



Reti: 19′ Salvemini, 20’st Moreo (R), 40′ Triarico (M); 1′ Perez, 26’st Vazquez (F)

Ammoniti: Arena, Scienza, Giorno(M); Tchetchoua, Marino, Delvino(F); Espulsi: 35’st Di Cosmo(F).

Note: Recupero 1′ p.t., 5′ s.t.; angoli 3-3; campo in buone condizioni; cielo sereno; divisa nera per il Monopoli, biancazzurra per il Francavilla. Spettatori totali 1021.

