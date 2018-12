Esclusiva, Gagliano: ” Il Gruppo e’ fatto di uomini veri, anzi di eroi”

Oggi per le interviste di Magazine Pragma, abbiamo raggiunto il Direttore Sportivo dello Scordia, Domenico Gagliano che fa il punto sulla situazione:

Oramai in Casa Scordia si è chiuso il 2018. Un suo pensiero su questo giro di Boa

Credo che sia stato assolutamente un giro di Boa positivo stante al fatto che è stato costruito ex novo dal primo all’ultimo tassello della società. Tuttavia per la prima volta nella storia dello Scordia siamo arrivati alla semifinale di Coppa Italia nel massimo campionato dilettantistico regionale.



Che 2019 si immagina?

Non amo immaginare cosa sarà il futuro piuttosto preferisco vivere la realtà.

Il suo rapporto con il Presidente Antonucci



Con il Presidente Antonucci c’è un rapporto di stima reciproca. E’ giusto dare i meriti al presidente che nonostante le poche risorse finanziarie ha deciso d’affrontare la stagione calcistica dello Scordia con passione amore e tanto lavoro al punto di non fare mancare nulla ai ragazzi.



Lo Scordia è una bella realtà della Sicilia. Come si può definire questo gruppo?

Posso sicuramente dire che questo è un gruppo formato di veri Eroi che ama il calcio e non ha nulla da invidiare ad altri. Hanno dimostrato a tutti che nel calcio non occorrono i nomi piuttosto servono ragazzi di qualità. Dove gli altri pensavano d’essere i migliori solo perche’ hanno avuto la fortuna d’avere una migliore condizione economica i ragazzi hanno dimostrato a tutti che le scelte facili le fanno i migliori ma per quelle difficili servono gli eroi.

Sul classe 99 Salvatore Licata, l’uomo dei goal impossibili che cosa ci può dire?

Conosco bene Salvo è sicuramente non mi stupisce nulla di lui poiché è un ragazzo eccezionale che tutti vorrebbero avere dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Credo che sia considerato uno dei migliori se non il migliore poiché ha enormi qualità tecniche tattiche al punto d’essere stato richiesto in altre categorie. Non vorrei peccare di presunzione ma è giusto dire che Salvo al momento ha voluto rimanere con noi ma sono sicuro che né avremmo potuto sentire parlare di lui in altre categorie.

I play off promozione non sono lontanissimi. Utopia?



Noi sicuramente abbiamo l’obbiettivo della salvezza ma nel calcio è giusto dire che nulla è impossibile.

Si ringrazia il Direttore Gagliano per il tempo concesso per questa intervista