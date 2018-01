Niente da fare per l’Everton contro la squadra di Mourinho: Everton vs United è finita 0-2.

EVERTON VS MANCHESTER UNITED 0-2, LA CRONACA:

Nel primo tempo un buon Everton riesce a tenere a bada il Manchester United. Gli uomini di Allardyce, che per l’occasione effettua ben sette cambi rispetto alla partita di sabato contro il Bournemouth, sfruttano al meglio la velocità sulle fasce di Bolasie e di Vlasic, mentre Rooney rimane basso per avviare l’azione. Ai Toffees manca però l’ultimo passaggio, così le azioni diventano tutte piuttosto velleitarie, anche quando la pericolosità di queste potrebbe essere di gran lunga maggiore. Lo United intanto cerca di rischiare il meno possibile e fa affidamento alle geometrie di Mata sulla trequarti, che un paio di volte prova a mandare i suoi compagni in porta, ma la difesa dei padroni di casa è brava a fermarli. Le uniche conclusioni nei primi 45 minuti da parte degli uomini in rosso arrivano dalla distanza, ma le conclusioni non impensieriscono granché Pickford.

Nella ripresa invece entrano in campo due squadre diverse, con gli ospiti più aggressivi e decisi a portare a casa i 3 punti, mentre l’Everton appare spento e piuttosto restio ad offendere per andare a prendersi la vittoria. Il risultato è che il Manchester comincia ad avere numerose palle gol, fin quando non sblocca la partita con Martial, che con un gran tiro a giro dal limite dell’area fulmina Pickford.

Da quel momento in poi i Toffees, anche grazie all’ingresso di McCarthy e Lennon, provano a riportare il risultato in parità sfruttando la fascia destra, dove Vlasic è sempre accompagnato da Holgate e Davies. Le azioni che ne derivano sono pericolose, ma soltanto una volta, con un colpo di testa di Niasse, la squadra va vicino al pareggio. Col passare dei minuti lo scoramento aumenta, e da una rimessa laterale battuta malomodo scaturisce lo 0-2 di Lingard, che supera Keane e poi ancora una volta dal limite infila la palla all’angolo alto della porta difesa dal portiere ex Sunderland. Termina così il match al Goodison Park, con il Manchester United che torna a vincere e respirare dopo un periodo difficile (oggi era senza Lukaku…), mentre l’Everton, alla 2° sconfitta consecutiva, vede riaffiorare vecchi fantasmi, e venerdì ci sarà da affrontare il Liverpool all’Anfield Road per il match di FA Cup…

EVERTON VS MANCHESTER UNITED 0-2, IL TABELLINO:

Everton (4-3-3): Pickford; Holgate, Keane, Williams, Martina; Davies, Schneiderlin, Rooney (62° McCarthy); Vlasic, Niasse (81° Calvert-Lewin), Bolasie (62° Lennon).

Panchina: Robles, Jagielka, Kenny, Sigurdsson. Allenatore: Allardyce

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Lindelof, Jones, Rojo, Shaw; Herrera, Matic; Mata (92° Tuanzebe), Pogba, Lingard (87° Blind); Martial (77° Rashford).

Panchina: Romero, Smalling, Darmian, Mkhitaryan. Allenatore: Mourinho

MARCATORI: 57° Martial (MU), 81° Lingard (MU)

Credit Foto: Facebook