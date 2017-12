Dopo lo sfortunato esordio di Benevento, Gennaro Gattuso torna a giocare alla mezza ma stavolta, a Firenze, si spera in un epilogo diverso

Sono solo 2 i punti che dividono Fiorentina e Milan in classifica, con i viola che vantano di una posizione migliore grazie ai propri 26 punti conquistati. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un posto in Europa ma la squadra di Pioli, a differenza degli uomini di Gattuso, viene dall’eliminazione in Coppa Italia, sempre per 1-0, all’Olimpico contro la Lazio. L’Artemio Franchi, come raccontano gli ultimi anni, non è di certo un campo facile da cui poter ripartire ma il tecnico rossonero spera di poter chiudere lo stesso l’anno in bellezza.

Ecco dunque le probabili formazioni:

Qui Fiorentina

Pochi dubbi e molte certezze per Stefano Pioli, che deve però fare a meno di Bruno Gaspar non convocato per un infortunio rimediato proprio in coppa contro la Lazio. L’unico dubbio dell’ex tecnico dell’Inter è la presenza di Pezzella, da cui dipende anche la scelta del modulo. Con l’argentino, infatti, Pioli si orienterebbe verso una difesa a 3 con al fianco Astori e Victor Hugo, mentre senza l’ex Betis , la viola scenderebbe in campo con un 4-3-3, che favorirebbe così la presenza di Laurini sull’out di destra. Infine, a differenza del quarto giocato contro i biancocelesti, tornano in campo tutti i big dell’11 tipo di questa stagione.

(3-5-2) Sportiello; Pezzella, Astori, Victor Hugo; Chiesa, Veretout, Badelj, Benassi, Biraghi; Simeone, Thereau. All. Stefano Pioli

Qui Milan

Gasatissimo dopo la vittoria ottenuta contro l’Inter ai supplementari, il Milan ha voglia di riscatto anche in campionato. Non c’è da dimenticare però anche il fattore sfortuna, con i rossoneri che si ritrovano senza Kalinic (e forse, al momento, è meglio cosi), Abate, Storari e forse anche Gianluigi Donnarumma. Infatti, il portiere classe 99, sarà valutato nella giornata di domani ma, con quasi ogni probabilità, toccherà di nuovo al fratello Antonio difendere la porta rossonera dopo l’eccellente prestazione in Coppa Italia. I 120 minuti giocati in settimana, però, possono comunque incedere sulle scelte di Gennaro Gattuso che, infatti, pensa al ritorno di Montolivo sulla mediana e Borini come terzo attaccante a sinistra.

(4-3-3) Donnarumma A.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini. All. Gennaro Gattuso

