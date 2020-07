Domenica 26 luglio allo stadio Bentegodi il Verona ospiterà la Lazio, reduce da una vittoria contro il Cagliari. I biancocelesti hanno ottenuto con l’ultima vittoria la certezza di un posto in Champions League. Non per questo Immobile deciderà di fermarsi, puntando a vincere il titolo di capocannoniere; ormai manca veramente poco. I gialloblù non hanno particolari obiettivi di classifica: sono in una posizione troppo distante dal Napoli e dal Milan.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Di Carmine. All. Juric.

A disposizione: Berardi, Radunovic, Bocchetti, Dimarco, Eysseric, Badu, Verre, Lucas, Salcedo, Borini, Stepinski

Indisponibili: Dawidowicz, Pazzini (in dubbio) Adjapong, Danzi, Kumbulla

Squalificati: Nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Proto, Guerrieri, L.Felipe, Jony, Vavro, Cataldi, D.Anderson, A.Anderson, Falbo, Adekanye, Correa

Indisponibili: Radu, Leiva, Lulic

Squalificati: Lazzari