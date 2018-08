Ore decisive per il mercato dell’Inter e dell’affare Modric

Luka Modric sta togliendo il sonno e la ragione ai tifosi interisti che attendono il campione croato come l’avvento del Messia. In queste ore da arrivano molte notizie contrastanti, con un primo no del Real alla cessione, ma con l’eventuale incontro tra Modric e Perez che potrebbe sbloccare in un modo e un altro la vicenda.

Oltre al centrocampista croato c’e` la trattativa per Balde Keita che sta viaggiando spedita verso la conclusione. L’ex Lazio a prescindere dal si di Candreva ( proposto al Monaco come pedina di scambio) dovrebbe essere un nuovo giocatore a disposizione di Spalletti.

Ma l’Inter potrebbe non fermarsi qui, infatti Ausilio sta valutando Stanislav Lobotka è un calciatore slovacco, centrocampista del Celta Vigo, il quale costa 40 milioni di euro.