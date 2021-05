INTER-ROMA PROBABILI FORMAZIONI

CONTE MESCOLA ANCORA LE CARTE?

L’Inter è già campione d’Italia, motivo per cui il prossimo match ha un’importanza relativa. Conte probabilmente impiegherà questa gara per dare minutaggio a coloro che nel corso della stagione sono stati impiegati meno, come già fatto domenica scorsa contro la Sampdoria. Il tecnico leccese potrebbe far ciò anche considerando che sabato ci sarà il derby d’Italia contro la Juventus, una partita da giocare con la formazione migliore possibile per tanti motivi: la grandissima rivalità tra le due squadre acuita anche dagli insulti ricevuti dall’allenatore interista nell’ultimo incontro, per non parlare della possibilità di mettere in difficoltà i bianconeri nella corsa alla prossima Champions League. Contro i giallorossi i dubbi sono tanti, a cominciare dal portiere, con Radu che cerca spazio; la difesa dovrebbe essere quella titolare o quasi, Bastoni è favorito su D’Ambrosio. A centrocampo probabilmente riposerà Eriksen con Sensi dal primo minuto, sulle fasce dovrebbero agire Darmian e Perisic. Dovrebbe tornare la Lu-La in attacco, nonostante le belle prove di Sanchez e Pinamonti nell’ultimo turno. Ancora indisponibili Vidal e Kolarov.

Embed from Getty Images

INFERMERIA PIENA PER FONSECA

La Roma ha quasi sempre lasciato a desiderare negli scontri diretti in questa stagione, andando incontro ad imbarcate spesso e volentieri. Anche per i giallorossi non si tratta certo della gara più importante della stagione considerato che Fonseca non sarà più l’allenatore della squadra dopo la fine di questa stagione e che i capitolini si trovano in una non esaltante settima posizione in campionato. Difficile, infatti, per la Roma a 3 giornate dal termine riuscire ad aggrappare la qualificazione alla prossima Europa League, distante ora almeno 6 punti (la Lazio ha ancora una gara da recuperare); ai giallorossi non resta che difendere la qualificazione ai playoff per accedere alla neonata Conference League. Da quando è stato ufficializzato l’arrivo di Mourinho sulla panchina romanista, Fonseca è tornato al 4-2-3-1. È lunghissima la lista degli infortunati che vede ora Zaniolo, Spinazzola, Pau Lopez, Calafiori, Veretout, Carles Perez, Villar, Smalling e Fazio; a questi si aggiungono Ibanez e Diawara in dubbio per la gara con l’Inter. In porta dovrebbe tornare Mirante, dopo le ultime due gare disputate da Fuzato; ballottaggio a tre tra Santon, Juan Jesus e Kumbulla per il ruolo di terzino sinistro, nessun dubbio sulla trequarti e in attacco. Giocheranno infatti Pellegrini, Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Dzeko.

Embed from Getty Images

INTER-ROMA PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

A disposizione: Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Hakimi, Eriksen, Barella, Vecino, Young, Sanchez, Pinamonti.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Juan Jesus; Cristante, Diawara; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Farelli, Bruno Peres, Reynolds, Ibanez, Santon, Darboe, El Shaarawy, Pastore, Zalewski, Borja Mayoral.