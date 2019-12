Juve Stabia, la sfida ad un Vincente!

Juve Stabia vs Frosinone e’ il prossimo appuntamento per domenica, al Romeo Menti, arriva uno dei calciatori, oggi allenatore, piu’ vincente del calcio Italiano e non:

Dopo Oddo ed Inzaghi, arriva l’ennesima sfida ad un campione del mondo per la Juve Stabia di Fabio Caserta:

La Carriera di calciatore di Alessandro Nesta, non ha bisogno di presentazioni o spot pubblicitari, lui che ha indossato le maglie di Lazio e Milan, andando a scrivere pagine importanti, senza dimenticare quella della nazionale Italiana.

Nesta, per chi non lo sapesse, ha mosso i suoi primi passi nella Lazio, vicendo anche uno scudetto primavera. Qualche presenza nel 1994 poi un punto fermo e fascia di capitano. Nel mezzo l’Under 21 di Cesare Maldini e l’Europeo. In pochi anni, Nesta diventa idolo della nord laziale , con l’era Cragnotti arrivano le finali, quella persa nel 1998 a Parigi contro l’Inter di Ronaldo in fenomeno e quella vinta in rimonta contro il Milan,ed è fu proprio Nesta a segnare la rete decisiva.

Persa la Coppa Uefa, arriva la Coppa delle Coppe, poi la super Coppa Europea contro il Manchester United ma manca qualcosa, manca lo scudetto, che arrivera’ nel 2000 nel modo piu’ clamoroso possibile, dopo la pioggia di Perugia e la sconfitta della Juventus.

La Lazio entra in crisi societaria e Nesta finisce al Milan, ed anche qui inizia una storia d’amore ed una storia di successi, Champions League, Mondiale Per Club, Scudetto ed anche il Mondiale del 2006, insomma Nesta nella sua carriera non si e’ fatto mancare niente. Dopo il Milan una parentesi in Canada al Montréal Impact, da allenatore Nesta e’ partito da Perugia facendo bene ed adesso una sfida a Frosinone, a pochi passi dalla sua Formello e chissa’ se nella sua mente esiste questo pensiero stupendo e di amarcord.