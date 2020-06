Juve Stabia

Juve Stabia: In questa terza e decisiva parte di stagione, Mister Fabio Caserta, avrà bisogno di tutti i suoi uomini per centrare la missione salvezza. Un calciatore che merita una citazione è sicuramente Alessandro Rossi, di professione attaccante. Il giocatore scuola Lazio è stato cronologicamente il primo rinforzo in attacco del Direttore Ciro Polito.

Rossi ad oggi ha deluso le attese, di questo ragazzo si dice un gran bene ed il DS Polito ha sempre speso parole al miele su questo calciatore fin dal ritiro di Rivisondoli. Le possibilità ci sono state, ma ad oggi la casella zero, nello score gol fatti è un numero che deve essere presto cancellato.

Il giocatore ha fatto vedere anche delle belle azioni, in particolare a partita in corso, quando con la sua carica agonistica e foga ha fatto respirare le vespe dalla situazione di pericolo.

Il problema è nato quando ha giocato da titolare, dove non ha mai graffiato con la stessa cattiveria di quando viene chiamato in causa dalla panchina. Sarà un caso, ma Rossi è direttamente proporzionale ad rendimento della Juve Stabia, se la squadra sta vincendo e Rossi entra, il calciatore si esalta, come se avesse il pilota automatico delle ali dell’entusiasmo.

Questo finale di stagione sarà caldissimo e il rientro in campo, può essere la grandissima occasione del Sig. Rossi per dimostrare al popolo del Romeo Menti in suo valore; magari con qualche goal che possa portare punti preziosi alla causa, una sorte di “Stop e go” per scrivere un finale di stagione dolce per le vespe, per iniziare una storia d’amore con i tifosi. Nel calcio contano i particolari, un goal può scrivere favole o storie incredibili, basta una scintilla per accendere i cuori. Alessandro Rossi sarà sicuramente pronto a raccogliere questa sfida prontissimo a lanciare le sue fiches sul panno verde del “Casinò del Romeo Menti“.

Leggi anche: