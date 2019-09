Juve Stabia-Ascoli 1-5

Juve Stabia-Ascoli: Giornata numero IV di Campionato. Al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, arriva l’Ascoli di Mister Zanetti e dell’ex Juventus Simone Padoin. Fabio Caserta disegna una mediana inedita con Carlini, Di Gennaro e Calo’ dal primo minuto.

Cosi’ in Campo:

Juve Stabia: Branduani, Vitiello, Troest, Tonucci, Germoni, Calò, Di Gennaro, Carlini, Canotto, Elia, Cissè.

Allenatore: Caserta

Ascoli: Leali, Pucino, Gravillon, Brosco, Padoin, Piccinocchi, Petrucci, Cavion, Chajia, Ninkovic, Da Cruz.

Allenatore: Zanetti Paolo.

Primo Tempo:

Al pronti via, girandola di emozioni allo Stadio Menti. Dopo pochi secondi, Da Cruz, da posizione defilata “scalda” i guanti a Branduani. Al minuto 4, ottima occasione per la Juve Stabia, Canotto, raccoglie una buona trama iniziata da Elia ma da buona posizione la sua conclusione e’ debole per fare male a Leali.

Sessanta secondi dopo, il copione si ripete, Di Gennaro borseggia un buon pallone, Canotto entra in area ma alza da troppo la mira da posizione favorevole. Altro giro, altra occasione con Germoni che prova il goal della giornata con un tiro al volo dopo un buon calcio d’angolo.

Al minuto 15, torna a spaventare anche l’Ascoli, Da Cruz ubriaca di finte la difesa delle vespe ed apparecchia la tavola per Petrucci che dai venti metri calcia debolmente fuori. La partita e’ bellissima, Cissè si inventa una apertura per Germoni, il giocatore scuola Lazio apre per Canotto che si dimostra veramente sfortunato, tiro, parata di Leali, respinta e palla sul palo. Incredibile. Nicola Leali in versione uomo ragno, al minuto 22, Tonucci di testa vola ma vola anche il portiere che fa la paratissima, sulla respinta, Vitiello calcia a colpo sicuro ma ancora Leali dice di no.

Alla mezz’ora, Cissè ripete il film di Perugia,con una conclusione calciata in curva da buona posizione.

Al 38′ altra occasione per la Juve Stabia, fuga di Cissè che scappa via come una saetta, l’ex Hellas Verona entra in area ma la sua conclusione termina sulla traversa, una maledizione. Sul tiro dell’attaccante anche una deviazione di Padoin. Al 43 azione dell’Ascoli, Piccinocchi impegna Branduani ma azione viziata da un probabile fallo dei ragazzi di Zanetti, episodio da rivedere. Si va al riposo con il parziale di 0-0.

Secondo Tempo:

Nemmeno il tempo di iniziare e L’Ascoli passa,fuga di Da Cruz difesa un pochino disattenta ed ospiti in vantaggio. Piove sul bagnato in casa vespe che perdono anche Tonucci per infortunio, al suo posto la bandiera Mezavilla.

Al 9 frittata in casa vespe, Calo’ perde un brutto pallone, Mezavilla non ha il passo di Da Cruz e l’attaccante da 0-2. L’Ascoli e’ padrona del campo, palo di Ninkovic dal limite dell’area. Al 15′ Cissè da vera pantera, riapre la partita con un goal in rovesciata.Ancora un episodio da giallo, al 19 Forte trova il pareggio sugli sviluppi di un corner ma il direttore annulla.

Pochi secondi dopo, Forte, colpisce il terzo palo di giornata. Gli ospiti pero’danno in segnale di forza al 23′ con un missile di Gerbo, ben parato da Branduani. Arriva il tris dell’Ascoli con Chajia con frittata di Branduani al minuto 35. Fallo di Germoni, rigore per l’Ascoli ed Ardemagni al 37′ fa 1-4. La Juve Stabia perde la testa e L’Ascoli fa anche il punto numero 5 con Pucino. Il pieno recupero Calvano si fa colorare di rosso e finisce tra i fischi.

Tabellino

Marcatori: 46′ e 55′ Da Cruz (A), 61′ Cissé (J), 79′ Chajia (A), 82′ rig. Ardemagni (A), 90′ Pucino (A)

Juve Stabia (4-3-3): Branduani; Vitiello, Troest, Tonucci (53′ Mezavilla), Germoni; Calò, Carlini, Di Gennaro (59′ Calvano); Elia, Cissé, Canotto (59′ Forte).

Allenatore: Caserta.

Ascoli (4-3-2-1): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Petrucci (51′ Gerbo), Piccinocchi (67′ Troiano); Ninkovic, Chajia (80′ Ardemagni); Da Cruz.

Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: 21′ Gravillon (A), 28′ Calo (J), 33′ Pucino (A), 36′ Tonucci (J), 40′ Cisse (J), 69′ Padoin (A), 90’+2 Calvano (J)

Espulsi: 90’+3 Calvano (J)

