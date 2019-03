Juve Stabia vs Cavese, gli ex di giornata

Juve Stabia vs Cavese, gli ex di giornata

Sono quattro gli ex che arrivano al Menti, Portiere, Difensore, Centrocampista ed un attaccante:

La Juve Stabia, dopo il derby contro la Casertana, ritrova la Cavese al Menti. Come di consueto, andiamo ad esaminare gli ex in campo per questa partita. Dopo tanta Sicilia, il portiere Alessandro Vono ,torna in campania. Il bravo portiere ha vestito la maglia delle vespe nella stagione nella promozione con Braglia.Altro giocatore che sarà motivo di grande curiosità è il centrocampista Francesco Favasuli. Il giocatore ha giocato con la maglia della Juve Stabia, ai tempi di Nunzio Zavettieri, segnando anche due goal decisivi contro il Messina. A proposito di Messina, Marco Rosafio sfida il suo passato recente. Senza dimenticare Loris Bacchetti, difensore esperto di categoria che ha lasciato il Monopoli dopo diverse stagioni, insomma, storie diverse di questi giocatori che hanno vestito al casacca della Juve Stabia.