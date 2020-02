Chirico: ” Nessun Sarri-Ball, solo CR7 sta salvando la Juventus”

Il popolare volto della Tv, Marcello Chirico analizza il momento poco felice della Juventus a Magazine Pragma. Intervista a cura di Salvatore Ciotta:

È un momento delicato. Che succede alla Juventus?

Succede che si gioca male, e quando lo fai per troppo tempo alla lunga la paghi. Le vittorie ottenute grazie alle sole giocate dei singoli avevano finora coperto le magagne. Non appena i gol di Ronaldo non sono bastati, sono comparsi molti difetti.

Si sta vedendo poco “Sarri Ball” e tantissimo Cristiano Ronaldo. Si può dire un passo indietro dal punto di vista del gioco?

Macché Sarri Ball!!! Qui non si vede lo straccio di un gioco accettabile. Anzi, non c’è proprio gioco! La squadra anziché migliorare progressivamente, peggiora. Non un passo indietro, ma dieci passi indietro! E meno male abbiamo CR7, altrimenti saremmo già terzi in campionato.

Cosa servirà in Europa alla Juventus?

Non solo in Europa, anche in campionato : Serve un cambio di rotta, una svolta. Altrimenti si rischiano zero titoli

Sul derby di Milano che cosa ci puoi dire?

Che sul campo sono emersi i valori attuali delle 2 squadre e la forza propulsiva di un allenatore come Conte. Mi aspettavo vincesse l’Inter e lo ha fatto. Il vantaggio iniziale del Milan mi aveva stupito, e infatti…

Inter o Lazio. Chi ti fa più paura?

Tutte e due,alla pari. Sono entrambe in fiducia, la Juve in crisi. O Sarri riesce a farsi seguire da questa squadra oppure la Juventus arriverà terza in campionato. E con la rosa che ha sarebbe davvero pazzesco.

Si ringrazia Marcello Chirico per il tempo concesso per questa intervista