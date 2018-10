Reggina vs Juve Stabia, la Cronaca della partita:

La Juve Stabia scende in campo con Paponi al posto di El Ouazni, clamorosa traversa colpita da Sandomenico di testa,con il vento che mette in difficolta’ Branduani, risponde subito la Juve Stabia con Carlini che esalta i riflessi di Confente, sulla respinta ancora Carlini a calciare ma Solini salva sulla linea. Tra il 52′ ed il 53′ Branduani si esalta due volte, prima su un missile di Kirwan, poi e’ bravo a salvare una conclusione di Salandria.La Reggina insiste, Sandomenico sfiora il vantaggio. Al 53′ Conson di testa, esalta ancora i riflessi di un bravissimo Branduani. Caserta corre ai ripari, lanciando sul ring Elia, Vicente e Di Roberto al posto di Canotto, Melara e Calo’.La gara diventa noiosa con le due squadre che sembrano bloccate e non succedera’ piu’ niente con la gara che scivola verso un pareggio giusto.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies