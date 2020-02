L’Afro-Napoli United saluta mister Ambrosino

Comunicato Società:

L’Afro-Napoli United comunica di aver interrotto in queste ore il rapporto con l’allenatore della prima squadra Salvatore Ambrosino. Al mister va tutto il ringraziamento della società per la professionalità cristallina e l’eccellente lavoro svolto durante la sua permanenza alla guida dell’Afro-Napoli.

Lo sostituirà l’attuale allenatore della Juniores Salvatore Fasano, che continuerà comunque a occuparsi anche della formazione giovanile, che sta stravincendo il campionato di categoria.

La decisione è in linea con la svolta impressa alla politica societaria a partire dalla scorsa estate e confermata dal mercato invernale. Non è stato facile rinunciare a calciatori di livello superiore come Babù, Dodò, Sogno, Marigliano, Faella e non sarà facile privarsi di mister Ambrosino. Ma il valore del progetto è sempre stato alla base. Le finalità sociali e di integrazione, l’attenzione verso le squadre giovanili e i rapporti con le scuole calcio affiliate, restano i valori principali e perciò la società ritiene sia corretto assegnare loro la massima priorità.

L’interruzione del rapporto con mister Ambrosino è frutto della volontà di accelerare la transizione verso una nuova fase in cui ci si avvarrà con più determinazione di risorse interne, valorizzando tanto i giocatori più promettenti delle giovanili che le risorse tecniche allevate in questi anni.

Sarebbe stato riduttivo con queste premesse affidarsi ancora a un tecnico vincente e di categoria superiore come Salvatore Ambrosino, al quale va comunque il ringraziamento di tutta l’Afro-Napoli United e l’augurio di un rapido ritorno in panchina, certi che non tarderà ad arrivare, in virtù del suo essere considerato a pieno e legittimo titolo uno degli allenatori di punta del calcio campano.