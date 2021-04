Lazio-Benevento: il derby dei fratelli Inzaghi che accende la 31a giornata di Serie A

Per la 31a giornata di Serie A si sfideranno Lazio e Benevento all’Olimpico di Roma. Due squadre opposte in classifica ma entrambe con la voglia di portare a casa tre punti importanti. Se i biancocelesti dovessero vincere si piazzerebbero a -1 dal Napoli, attualmente a quota 59. La lotta al quarto posto si disputerà tutta in queste ultime partite che ci separano dalla fine dei giochi. Quella tra i fratelli Inzaghi è una delle sfide più attese dell’anno per gli appassionati di Serie A, ma i due allenatori sapevano giocare bene a calcio e lo sanno esprimere con le loro squadre, anche se i sanniti sono scesi al sedicesimo posto in una zona pericolosa della classifica (a -3 dalla terzultima). Per scongiurare l’incubo Serie B, Pippo Inzaghi dovrà dare il massimo in queste ultime partite, stesso discorso per il fratello Simone per un posto in Champions il prossimo anno.

Simone Inzaghi punta su Caicedo accanto a Immobile alla ricerca del gol che manca da troppo tempo per un fuoriclasse come lui. Nel Benevento spazio a Gaich in attacco affiancato da Lapadula per tentare l’impresa contro i biancocelesti.

Lazio-Benevento: chi scenderà in campo?

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi S.

BENEVENTO (5-3-2): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba, Improta; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Lapadula, Gaich. All. Inzaghi F.