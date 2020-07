Mercoledì 29 luglio alle 19:30 all’Olimpico si giocherà Lazio-Brescia, l’ultima partita che vede la squadra di Inzaghi giocare in casa. Campionato di Serie A ormai agli sgoccioli. La Juventus è matematicamente la squadra campionessa di questa Serie A. Per i capitolini, però, è ancora presto per mettere un punto a questa stagione; la lotta per il secondo posto sarà accesa fino all’ultimo. Diverso è per il Brescia, ormai matematicamente in Serie B, giocherà all’Olimpico per poi calare il sipario della A con orgoglio. Ciro Immobile è il capocannoniere di questo campionato, e punta alla scarpa d’oro; il Brescia è reduce da tre sconfitte.

Lazio-Brescia, i probabili titolari

Simone Inzaghi deve dar conto a qualche squalifica (Lulic, Lucas Leiva, Radu). In porta confermato Strakosha, in difesa il triumvirato composto da Patric, Luiz Felipe e Acerbi (quest’ultimo in forse, dato l’infortunio subìto contro il Cagliari). Jony probabile dal primo minuto al posto di Lukaku e Djavan Anderson. Davanti Immobile e Caicedo, con Correa che partirà dalla panchina.

Diego Lopez si affida ad un classico 4-4-2 con Andrenacci tra i pali, difesa e centrocampo a 4; novità in attacco con Ayé dal primo minuto ad affiancare Torregrossa, in quanto Donnarumma probabile partente per calciomercato. Sabelli a destra, Mateju terzino sinistro; Papetti e Mangraviti centrali di centrocampo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All.: Inzaghi

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Mateju; Spalek, Tonali, Viviani, Zmrhal; Torregrossa, Ayé. All.: Diego Lopez