“Oggi abbiamo 14 contagi. Quattro sono relativi allo screening fatto sul Litorale Domizio presso un campo di extracomunitari, alcuni sono invece relativi a un focus che abbiamo a Pisciotta, nel Cilento di persone che erano proveniente da Capri e che avevano avuto contatti con il gruppo di ragazzi che venivano da Roma e risultati positivi” – così si è espresso De Luca in merito al bollettino di oggi.

Vincenzo De Luca: “Nessuna preoccupazione a condizione che siamo responsabili”.

“I due fenomeni più rilevanti – ha aggiunto il governatore della Campania – sono i quattro del Litorale Domizio e i casi di Pisciotta, dove c’è un piccolo focolaio. Per il resto abbiamo una situazione assolutamente normale e tranquilla con 4 o 5 contagi in maniera sparsa sul territorio e non c’è alcuna preoccupazione a condizione che siamo responsabili”.