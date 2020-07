Dopo due vittorie consecutive con Fiorentina e Torino, la Lazio ospiterà Milan sabato 2 luglio alle 21:45, in occasione della 30a giornata di campionato di Serie A. Tra le due squadre c’è molta differenza di classifica: la Lazio lotta per l’obiettivo scudetto, spalla a spalla contro la Juventus di Sarri; il Milan è col fiato sul collo del Napoli per il sesto posto.

Lazio-Milan: chi scenderà in campo?

Inzaghi ha qualche dubbio, ma la buona notizia è che Leiva è tornato ad allenarsi, e con tutta probabilità potrà giocare da subito. Squalificati Immobile e Caicedo, al suo posto avanzerà Milinkovic affiancato da Correa. Indisponibile anche Luis Felipe per un problema muscolare, che in questi giorni sta svolgendo un allenamento differenziato rispetto ai suoi compagni. Out anche Lulic e Marusic, quest’ultimo per uno strappo muscolare.

In casa Milan, Pioli condizionato nelle scelte, sarà chiamato a sostituire l’infortunato Castillejo ed a proporre un po’ di turn over, viste le numerose partite ravvicinate.

Saelemaekers è in pole position per prendere il posto dello spagnolo, Bonaventura la prima alternativa.

Paqueta dovrebbe essere confermato, vista la buona prestazione offerta nella trasferta di Ferrara.

In attacco chance per Leao anche se Ante Rebic parte davanti in graduatoria.

Pronto a subentrare dalla panchina nel secondo tempo Zlatan Ibrahimovic; lo svedese che ha recuperato dall’infortunio al polpaccio non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva (Cataldi), Luis Alberto, Jony; Milinkovic; Correa. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Lukaku, Bastos, J. Silva, A. Anderson, D. Anderson, Armini, Cataldi (Leiva). All.: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Lulic, Luiz Felipe, Marusic

Squalificati: Immobile, Caicedo

Diffidati: Acerbi, Cataldi, Lazzari

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Calhanoglu, Rebic. A disp.:Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Krunić, Bonaventura, D. Maldini, R. Leão, Ibrahimivoc. All.: Stefano Pioli.

Indisponibili: Castillejo, Duarte, Musacchio

Squalificati: –

Diffidati: Romagnoli, Musacchio