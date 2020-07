Alla Sardegna Arena si giocherà Cagliari-Atalanta domenica 5 luglio alle 19:30, partita valida per la 30a giornata del campionato. Entrambe le squadre, anche se in posizioni di classifica molto distanti (i padroni di casa al nono posto a quota 39) ci riserveranno un match interessante. Il Cagliari si presenta alla giornata numero 30 di Serie A con due vittorie ed un pareggio, ma sarà diffcile per Zenga arrestare un’Atalanta da quattro vittorie consecutive. L’ultima contro il Napoli in casa.

Cagliari-Atalanta: chi scenderà in campo?

Per Zenga e i suoi, l’uomo più in forma è Simeone, siglando 4 gol nelle ultime 4 giornate di campionato. Ci saranno Joao Pedro e Nainggolan, che non ha ancora smaltito del tutto l’infortunio, ancora alla ricerca della perfetta forma fisica. Il Cagliari tenterà di portarsi a -1 dal Milan, distante pochi posti più in alto, al numero 8.

L’Atalanta è la squadra più in forma del momento con 4 vittorie consecutive, 12 gol realizzati nelle ultime 4 giornate, per un totale di 82 reti complessive in questa Serie A, 99 se consideriamo anche le coppe. Gli orobici hanno raccolto più punti di tutti, e cerca la quinta vittoria consecutiva in questo campionato e provare ad acciuffare il terzo posto occupato attualmente dall’Inter.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Lycogiannis; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Ionita; J.Pedro, Simeone A disp.: Rafael, Ciocci, Carboni, Boccia, Cigarini, Oliva, Lombardi, Gagliano, Ragatzu, Paloschi All.: Zenga

Indisponibili: Ceppitelli, Klavan, Oliva, Pavoletti, Pereiro, Walukiewicz, Birsa

Squalificati: Lu.Pellegrini

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens;Gomez, Ilicic; Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Bellanova, Czyborra, Castagne, Pasalic, Tameze, Malinovskiy, Muriel, Colley All.: Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: –