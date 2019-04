Nella 36ma giornata del campionato di calcio di LegaPro Gir.C, Monopoli – Cavese termina 0-1 grazie alla rete di Rosafio alla mezz’ora del primo tempo. L’attaccante della squadra campana in contropiede, supera Pissardo in dribbling e deposita comodamente il pallone in rete a porta praticamente sguarnita. Il forcing del Monopoli produce due legni nella ripresa, prima al 6to Berardi da due passi, coglie il palo alla destra di De Brasi, poi Gerardi al 37mo di testa manda il pallone sulla traversa.

Veneziani stregato per il Monopoli che non vince in casa dal 23 dicembre. A due turni dal termine della regular season i biancoverdi restano fermi a 47 punti in classifica e sono ora settimi; la Cavese sale a 46 e raggiunge la zona playoffs.

Di seguito tabellino e fotogallery del match.

TABELLINO

Monopoli – Cavese 0-1

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): 1 Pissardo; 28 De Franco, 4 Gatti, 3 Mercadante(12’st 25 Montinaro); 27 Fabris, 8 Zampa(25’st 2 Mariano), 5 Scoppa, 23 Paolucci, 17 Donnarumma; 18 Berardi(25’st 24 Maimone), 21 Gerardi. All.: Scienza. A disp.: 12 Crisanto, 30 Guido; 6 Sanzone, 13 Mangione, 14 Cavallari, 15 Antonacci, 26 Mi. Ferrara.

CAVESE 1919 (4-3-3): 22 De Brasi; 3 Silvestri, 5 Manetta(1’st 23 Bruno), 13 Bacchetti, 37 Filippini(20’st 35 Ma. Ferrara); 14 Tumbarello(13’st 28 Nunziante), 4 Migliorini, 8 Favasuli(27’st 16 Buda); 7 Rosafio(26’st 36 Magrassi), 11 Fella, 38 Sainz Maza. All.: Modica. A disp.: 12 Bisogno; 2 Palomeque, 10 De Rosa, 18 Flores Heatley, 24 Agate, 27 La Ferrara, 34 Castagna.

Arbitro: Alessio Clerico di Torino. Assistenti: Mattia Massimino di Cuneo e Andrea Zaninetti di Voghera.

Reti: Rosafio 32’pt

Ammoniti: Donnarumma(M); Silvestri, Manetta, Palomeque, Migliorini(C); Espulsi: -.

Note: recupero 1′ p.t., 5′ s.t.; angoli 7-4; campo in discrete condizioni; cielo sereno; divisa biancoverde per il Monopoli, blu per la Cavese. Spettatori totali 1663 di cui 895 abbonati e 92 da Cava De’ Tirreni.

