Ultimi allenamenti di preparazione per il Pisa Sporting Club che domenica (ore 18.00) affronterà la Juve Stabia sul terreno sintetico del “Menti” di Castellammare di Stabia.

Ieri pomeriggio al Centro Sportivo di San Piero a Grado i nerazzurri hanno utilizzato la compagine degli Allievi come sparring partner per testare uomini e schemi in vista del prossimo impegno ufficiale. Oggi pomeriggio il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo, assieme al suo staff, lavorerà sempre sui campi del Centro Universitario per poi tornare all’Arena Garibaldi domattina per la consueta rifinitura: dopo il pranzo di gruppo la squadra partirà infatti con “Italo” per raggiungere in treno la Campania.