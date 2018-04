Muggiani Giorgio : Pittore futurista e autodidatta , cartellonista molto cercato negli anni Venti e Trenta nasce a Milano il 14 maggio 1887. Scopre la passione per il calcio durante gli studi in Svizzera diventando socio del Milan Football and Cricket Club . I continui dissidi con il presidente Campiero gli portano alla famosa scissione con altri 43 soci . Rimangono famose le parole pronunciate la sera del 9 marzo 1908 al ristorante L’Orologio :

Paramithiotti Giovanni : Uno dei soci fondatori e primo presidente della neonata squadra neroazzurra . Di origini ebraiche, industriale veneziano rimane in carica per un solo anno. Alla sua fama di noto iettatore tanto da guadagniarsi il sopranome di “ Toccaferro “, allo stadio a vedere la sua amata Inter doveva andare camuffato on baffi e barba.

