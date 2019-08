Calciomercato Salernitana in arrivo un giovane talento dalla Spal

Il noto giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo portale ha dichiarato che la Salernitana ha chiuso l’accordo per il giovane difensore centrale della Spal Francesco Milani classe 2000.

Il giovane difensore dagli esperti di calco viene descritto come un talento nel suo ruolo. Si è messo in mostra durante il Campionato Primavera 2, è un ottimo giocatore con la dovuta esperienza può ambire a giocare nella prima squadra che da alcuni anni è arrivata a giocare nel massimo campionato italiano.

La carriera di Francesco Milani

Nasce il 26 aprile del 2000 a Palestrina un comune in provincia di Roma. Inizia la sua carriera nelle giovanili della Lazio. In seguito lascia il club laziale e si trasferisce nel vivaio dello Spezia rimanendo tre anni.

Poi va al Livorno dove si mette in mostra nel Campionato Primavera 2, realizza anche due reti di testa.

Successivamente viene acquistato dalla Spal e si mette in mostra sempre in primavera, nella difesa a tre della formazione estense sfiora la promozione diretta nel Campionato Primavera 1 perdendo la finale play-off contro la Lazio che era retrocessa l’anno prima.

Le caratteristiche del promettente Francesco Milani

È un difensore centrale alto 187 cm, un giocatore duttile che si adatta in ogni modulo nel reparto difensivo, il suo punto forte è il colpo di testa, ed è bravo negli anticipi, alla sua età sembra già un veterano.

Le doti fisiche e tecniche non mancano a questo giocatore che nella Salernitana troverebbe l’ambiente giusto per mostrare la sua bravura anche nel calcio professionistico, con Giampiero Ventura può solo migliorare per la sua definitiva consacrazione