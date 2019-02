Scienza: ” La Juve Stabia verra’ qui per imporre il suo gioco”

Vigilia di Monopoli -Juve Stabia, parla l’allenatore Giuseppe Scienza:

” Abbiamo recuperato molti calciatori, l’emergenza dei giorni scorsi sta rientrando, la

vittoria di Pagani ci ha dato fiducia. La Juve Stabia sta facendo cose importanti,

per noi vincere o uscire con dei punti contro la capolista, sarebbe fattore molto

importante per noi. Nella gara di andata li abbiamo messi in difficolta’, ci proveremo

anche domani. Dobbiamo confermare la nostra classifica. La Juve Stabia, sa imporre il suo

gioco, dobbiamo essere noi bravi a creare occasioni. La vittoria di Pagani ci ha dato

forza a livello mentale. Domani il Monopoli dovra’ essere sveglio ed attento e duellare

su ogni pallone. La Juve Stabia e’ una squadra costruita per fare gioco e verra’ qui per provare

a dare la spallata decisiva per il campionato. Chi vince da un segnale forte al campionato,

loro per vincere, noi per arrivare forte ai play off.