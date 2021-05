Óscar Washington Tabárez: El Maestro di Montevideo

Óscar Washington Tabárez, una pagina bella del mondo del calcio che merita di essere raccontata alle generazioni future:

Un esempio bello da raccontare nel mondo del calcio e’ la storia di questo allenatore nato a Montevideo, classe 1947 ma con la voglia matta di un ragazzino. Una carriera di tutto rispetto, un maestro di questo sport, non solo per l’età ed esperienza ma anche per il suo passato da insegnante come il Professione Scoglio per capirci.

Il Mister e’ passato anche nella nostra Serie A, una parentesi poco felice con il Milan e due avventure in Sardegna alla corte del Cagliari. Un fatto piu’ unico che raro perche’ Tabarez nella sua carriera ha praticamente quasi sempre allenato in Sud America non solo in Uruguay ma anche in Argentina ad esempio alla corte del Boca Jr. Un momento del calcio Sud-Americano, un monumento in generale per gli amanti di questo sport, leggi Tababez leggi senso di appartenenza, educazione e classe, voglia di vincere ma voglia di insegnare tanto ai calciatori.

Nel 2011 ha regalato anche un sogno al suo popolo vincendo la Coppa America, certo non sono i mondiali del tempo del bianco e nero ma sicuramente ha contribuito e non poco a restituire la forza a questa squadra che con il passare nella storia sembrava perduta. In sintesi se adesso in una competizione becchi l’Uruguay possono essere guai perche’ non e’ una passeggiata per nessuno battere questa nazionale.

Una bella storia la sua che fa bene al mondo del calcio, una favola la sua che verra’ raccontata alle generazioni future, semplicemente Óscar Washington Tabárez Silva “El Maestro” del calcio Sud Americano.

Foto Wikipedia