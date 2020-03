E Rastelli fu fatto fuori, Ancora.

Ebbene si, Massimo Rastelli da Torre del Greco, è stato esonerato per la seconda volta.

Nonostante il primo esonero dell’8 ottobre 2019 era stato richiamato al capezzale dei grigio rossi l’8 gennaio 2020.

La Cremonese, che era stata costruita, sulla carta, per andare in Serie A, è seriamente in difficoltà di gioco e di classifica.

Una delle partite più assurde di questo periodo è stata quel Cremonese-Pisa del 31 gennaio dove i grigio-rossi erano in vantaggio di due reti ma si fecero superare.

Risultato finale 3 a 4, qualcosa di incredibile!

Era stato a sua volta sostituito da Marco Baroni, ex allenatore del Benevento, squadra campana oggi che domina dalla prima giornata il Campionato di Serie B.

All’attualità la squadra di Pippo Inzaghi ha 19 punti di vantaggio sulla seconda, il Frosinone.

Ma ancora, ieri, dopo la sconfitta interna con l’Empoli è stato di nuovo sollevato dall’incarico.

Non è detto che poi non venga richiamato nuovamente per la terza volta, non c’è due senza tre.

Eppure a Cagliari il suo ex Presidente Tommaso Giulini, che ieri, nel tardo pomeriggio aveva presentato il suo nuovo allenatore, il mitico ex uomo ragno Walter Zenga, ne aveva una stima infinita.

Ma fu costretto ad esonerarlo, pure lui.

Ed allora auguri Massimo, un uomo pacifico che personalmente ho conosciuto a Bosa, in Sardegna, presso l’ex convento dei cappuccini nel 2017.

Lì partecipai alla cerimonia di consegna dei Premi Ussi Sardegna per l’edizione 2016 dove la stampa sportiva sarda assegnò una quarantina di riconoscimenti ad atleti e dirigenti che ebbero un ruolo da protagonisti nell’annata precedente.

Proprio Rastelli venne premiato, tra gli altri.

GRAZIE MISTER