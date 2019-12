Gli appassionati di calcio hanno sempre qualcosa da vedere, perché il campionato italiano sorprende letteralmente ogni giorno. Il campionato è molto interessante e il sito di diretta calcio offre molte informazioni interessanti per scommesse sportive. E’ la divisione più bassa in cui cinque club abbiano mai giocato: Torino, Juventus, Milano, Roma e Lazio.

Potete trovare qui dettagliate informazioni sulle quote. La carta verde è stata creata per promuovere il fair play e le buone azioni. Il giocatore o l’allenatore con il maggior numero di carte verdi alla fine della stagione sarà premiato.

Scopriamo il sito più adatto per ottenere le informazioni più interessanti e utili per fare scommesse sportive e per diretta calcio: per confrontare risultati e guardare le partite online. In questa stagione la favorita è il Benevento con il Pordenone in seconda posizione, anche il Frosinone lotta per la promozione con il Chievo e il Perugia: anche la Salernitana ha delle possibilità con l’allenatore Ventura, che in passato ha guidato la nazionale italiana. Riguardo la retrocessione le squadre in lizza sono il Livorno, il Trapani, unica compagine siciliana, la Juve Stabia e anche il Venezia, che lo scorso anno si e’ salvata grazie alla retrocessione amministrativa del Palermo.

Serie B: formato promozione

Nella serieB, dalle due alle sei squadre vanno ai playoff. Nei playoff se le squadre pareggiano al termine della partita regolare (una o due partite, a seconda del turno), la squadra classificata più alta avanza: apprendi di più su.

Formato retrocessione:

Nella zona retrocessione, le tre squadre al

17 °posto

18 ° posto

19 ° posto

vengono automaticamente retrocesse in Serie C. Se la squadra al 15 ° posto è 5 o più punti davanti alla squadra al 16 ° posto, allora la squadra al 16 ° posto diventa la quarta e ultima squadra a essere retrocessa, altrimenti esistono le condizioni per un playoff più comunemente chiamato playout.

Se è necessario il playout serie B, vedi le squadre al 15 ° e 16 ° posto sono accoppiate in una serie andata e ritorno con vantaggio sul campo di casa nella seconda partita diretta calcio: come si puo’ vedere su: che va alla squadra al 15 ° posto. La squadra con il punteggio aggregato più alto rimane in Serie B mentre la perdente diventa la quarta squadra retrocessa in Serie C. Se avviene un pareggio aggregato alla fine del gioco regolamentare della seconda partita, la squadra al 15 ° posto si salva e la 16a squadra viene retrocessa.