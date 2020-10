Simone Calvano, alla corte del Nereo Rocco di Trieste, il comunicato della societa’:

U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver perfezionato in questi minuti l’ingaggio del giocatore Simone Calvano. Il calciatore arriva a titolo definitivo dall’Hellas Verona FC e ha sottoscritto con l’Unione un contratto di durata biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2022 con opzione per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie B.

Nato a Milano l’11 luglio 1993, 183 cm di statura, Simone Calvano è un centrocampista di grande duttilità e temperamento in grado di ricoprire più ruoli nel settore nevralgico del campo, essendo stato impiegato in carriera da vertice basso così come da centrocampista centrale o da mezz’ala. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, è approdato al Milan nel 2010 vincendo la Coppa Italia con la Primavera ed esordendo in prima squadra il 26 febbraio 2012, nella gara di Coppa Italia vinta dai rossoneri 3-1 contro la Lazio. Acquistato dall’Hellas Verona nell’estate 2012, viene girato in prestito in Lega Pro facendo esperienza con le maglie di San Marino, Albinoleffe, Pistoiese, Teramo, Tuttocuoio e Reggiana. Rientrato a Verona, nella stagione 2017-2018 colleziona 15 presenze in Serie A (più una in Coppa Italia) per poi dividere l’annata successiva, in Serie B, tra il girone d’andata all’Hellas e quello di ritorno al Padova. Nello scorso campionato ha militato nella Juve Stabia, mettendo insieme in Serie B 18 presenze condite da una rete.

Ora per il centrocampista 27enne l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera. Seguito e richiesto da molti club, non solo in Lega Pro, siamo felici che ciò avvenga indossando la maglia alabardata.